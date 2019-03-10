شكرا لقرائتكم مباراة الساورة الجزائرى مفتاح بقاء لاسارى مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إن تفكيره حاليا ينصب على مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى أمس، السبت، بهدف نظيف فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهى الخسارة التى جعلت الأهلى يتراجع للمركز الثانى فى المجموعة الرابعة خلف شبيبة الساورة المُتصدر بـ9 نقاط.

وأضاف لاسارتى، أن الأمور الآن باتت أصعب فى موقف الأهلى بالمجموعة؛ وذلك بسبب نتيجة مباراة فيتا كلوب، ولكنها مازالت بين أقدام لاعبى الفريق فى مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات؛ من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وأوضح أن الأهلى أمامه مباراة غاية فى الصعوبة والأهمية أمام شبيبة الساورة، يجب أن يحقق فيها الفوز من أجل التأهل، وأتم لاسارتى حديثه بأن الخسارة أمس أمام فيتا كلوب الكونغولى لم تكن عادلة، خاصة أن الأهلى كان الأفضل فى أوقات كثيرة من المباراة.