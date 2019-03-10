شكرا لقرائتكم الزمالك: كهربا قد يشارك ضد جورماهيا اليوم في الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بجهاز الزمالك، إن الفرصة قائمة لمشاركة محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكيني، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم الأحد، علي استاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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قال المصدر ذاته إنه حتي الآن لم يخطر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أي لاعب بإمكانية مشاركته من عدمه ولم يجري تقسيمة بين الأساسيين والبدلاء في التدريبات الأخيرة لذلك تبقي فرص مشاركة كهربا من عدمه، واردة، علي أن يخطر المدير الفني للفريق كافة اللاعبين بالتشكيل الأساسي خلال المحاضرة الفنية اليوم في فندق الإقامة قبل التحرك للملعب في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.



كهربا

وكان جروس قد ضم "كهربا" لقائمة معسكر الزمالك بالإسكندرية المكونة من 21 لاعبا استعدادا لمواجهة جورماهيا بعد رفع الإيقاف عن اللاعب من قبل مجلس الإدارة ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط و يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.