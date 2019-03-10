شكرا لقرائتكم المغربى حميد أحداد مفتاح «جروس» للفوز على جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، خلال الساعات الماضية لدعمه معنوياً لمواصلة الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى الأخيرة بعدما نجح فى تسجيل هدف الفوز لفريقه.

وطالب المدرب السويسرى من لاعبه مواصلة تسجيل الأهداف فى مواجهة اليوم أمام جورماهيا، وشدد جروس فى حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص، التى تسنح له جيداً والتركيز فى اللمسة الأخيرة.

ويلتقى الزمالك فى التاسعة من مساء اليوم الأحد مع جورماهيا الكينى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط.