شكرا لقرائتكم كيمبمبى مدافع سان جيرمان: لعبنا باسترخاء أمام مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بريسنل كيمبمبى مدافع باريس سان جيرمان، إن الاسترخاء والشعور بالرضا الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق مانشستر يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دورى الأبطال بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفا من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، ليفوز يونايتد 3-1 فى باريس يوم الأربعاء ويتأهل الفريق الإنجليزى إلى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان باريس سان جيرمان، الذى فاز 2-صفر فى أولد ترافورد فى ذهاب دور الستة عشر، فى طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبمبى.

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وقال كيمبمبى فى رسالة عبر موقع يوتيوب، "تفسيرى أننا شعرنا باسترخاء كبير بعد مباراة الذهاب فى أولد ترافورد. لم يكن هذا نفس فريق باريس سان جيرمان".

وأضاف "افتقرنا للحماس واللعب بقوة وهذا ما صنع الفارق فى أولد ترافورد. شعرنا بالرضا الزائد عن النفس وتعاملنا مع المباراة باسترخاء"، وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يتقدم 2-صفر خارج أرضه ذهابا ثم يودع المسابقة فى دورى الأبطال.

ويأتى ذلك بعد عامين من الخروج من دور الستة عشر أمام برشلونة حيث خسر 6-1 فى نوكامب بعد الفوز 4-صفر ذهابا على أرضه، وقال كيمبمبى أنهكان من الصعب التعامل مع الهزيمة الأخيرة.

وأضاف "إنها مؤلمة، إنها مؤلمة كثيرا. أشعر بالإحباط والغضب كما هو حال المشجعين وتعرضت لأوقات صعبة للتعامل مع الأمر".