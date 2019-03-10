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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين.

يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بيرنلي، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



وكشف موقع "جول" العالمي عن التشكيلة الاساسية المتوقعة لناديا ليفربول وبيرنلي في مباراة اليوم.

التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادي ليفربول تضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى - آندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – آرنولد - نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

أما التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادي بيرنلي فضمت كلاً من، جو هارت في حراسة المرمى - تشارلي تيلور - بن مي - جيمس تاركوفيسكي - فيل باردسلي - روبي برادي - أشلي ويستود - جاك كورك - جيف هندريك - كريس وود - أشلي بارنس.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل بإسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل في شباك بيرنلي.

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وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلي، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ 66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



كما يلتقي اليوم على ملعب "الإمارات" في السادسة والنصف مساء اليوم، مواجهة أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويدخل أرسنال ومانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات متناقضة، حيث خسر أرسنال أمام رين الفرنسي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بفرنسا في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، فيما حقق مانشستر يونايتد "ريمونتادا تاريخية" بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بفضل فارق الأهداف خارج الأرض، رغم خسارته 2-صفر في مباراة الذهاب في ملعب "أولد ترافورد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 58 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل إنطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس.