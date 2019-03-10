تحديات جديدة تواجه الفرعون المصرى بملعب أنفيلد...

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جدة - عمرو شويل يواجه محمد صلاح نجم منتخب مصر العديد من التحديات التى يسعى لتحقيقها عندما يستضيف ليفربول نظيره بيرنلى فى الثانية ظهر اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ويسلط التقرير التالى الضوء على أبرز التحديات التى تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبيرنلى.
مواصلة الضغط على مانشستر سيتى
يسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتى والحفاظ على آمال "الريدز" فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990.
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.
وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها.
انتزاع صدارة الهدافين من أجويرو
يسعى محمد صلاح لاستغلال غياب سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى عن التهديف، وذلك بالتسجيل فى مباراة اليوم أمام بيرنلى من تقاسم الصدارة أو انتزاعها حال نجاحه فى الوصول إلى شباك بيرنلى "مرتين".
وصام محمد صلاح عن التهديف فى المباريات الثلاث الماضية لنادى ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.
ويحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.
تحطيم رقم توريس مع ليفربول
يسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسى المسجل باسم فيرناندو توريس، بالتسجيل فى شباك بيرنلى.
وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلى سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدورى الإنجليزى، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.
ويعد آلان شيرار أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 مع نادٍ واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.
الضربة الثانية ضد بيرنلى
يمتلك محمد صلاح سجلاً مميزاً مع ليفربول ضد بيرنلى، حيث نجح "الفرعون المصرى” فى الوصول لشباك بيرنلى بمباراة الدور الاول التى جمعت بين الفريقين الموسم الماضى، والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1.
كما صنع محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بيرنلى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة، التى جمعتهما بالدور الاول من النسخة الحالية بمسابقة الدورى الإنجليزى.
استطاع محمد صلاح أن يزور شباك بيرنلى فى وقت سابق وتحديدًا فى مباراة الدور الأول بالموسم الماضى، بعدما سجل هدفًا فى لقاء انتهى بالتعادل الإيجابى (1-1) ضمن حسابات الجولة الخامسة.
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