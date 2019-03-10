تحديات جديدة تواجه الفرعون المصرى بملعب أنفيلد...

جدة - عمرو شويل يواجه محمد صلاح نجم منتخب مصر العديد من التحديات التى يسعى لتحقيقها عندما يستضيف ليفربول نظيره بيرنلى فى الثانية ظهر اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويسلط التقرير التالى الضوء على أبرز التحديات التى تنتظر محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبيرنلى.

مواصلة الضغط على مانشستر سيتى

يسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتى والحفاظ على آمال "الريدز" فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة ذاتها.