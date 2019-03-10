شكرا لقرائتكم لاسارتى يمنح لاعبى الأهى راحة سلبية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين.

وتصل بعثة الأهلى برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، القاهرة فى تمام الساعة الثانية من صباح غد الاثنين، حيث تغادر البعثة مطار كينشاسا بالكونغو فى الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد فى طريق عودتها للقاهرة، وتمكث ترانزيت فى أديس أبابا لمدة ساعتين قبل استئناف الرحلة مجددا للعودة إلى القاهرة.

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وخسر الأهلى أمس مباراة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

وجاء قرار المدير الفنى بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا؛ بسبب مشقة الرحلة من الكونغو إلى القاهرة والتى وصلت إلى أكثر من 11 ساعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى ستحسم مصير الأهلى من التأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.