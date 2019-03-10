شكرا لقرائتكم مدرب الساورة: مواجهة الأهلي كنهائي دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى كريم زاوي المدير الفني لنادي شبيبة الساورة الجزائري سعادته الغامرة بالفوز الثمين الذي تحقق على سيمبا التنزاني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "20 أغسطس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

ووصف كريم زاوي مباراة شبيبة الساورة القادمة أمام الاهلي بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا بـ"النهائي".

وقال كريم زاوي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، "كنا قادرين تسجيل عدد أكبر من الأهداف لكن الفوز هو الأهم لأنه منحنا صدارة المجموعة".

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أضاف مدرب شبيبة الساورة، "سنستعد جيداً لمباراة الاهلي القادمة التي ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا، لاشك أنها مباراة فاصلة وصعبة".

شبيبة الساورة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ناديا الاهلي وفيتا كلوب، بينما يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

وفي حالة فوز الأهلي بمباراة الساورة يتأهل كأول المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة سيمبا وفيتا التى تقام فى نفس التوقيت.