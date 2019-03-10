تحديث من الأهلى حول إصابة محمد الشناوى وموقفه من قمة الزمالك...

جدة - عمرو شويل قام محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، بإجراء أشعة على الكاحل أمس السبت، فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب، التى أقيمت أمس فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلى بالتواء فى الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

وكان الشناوى قد غادر مباراة الأهلى وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبى فيتا كلوب على قدمه فى كرة مشتركة، ليحل محله الحارس على لطفي.

وبذلك تحوم الشكوك حول مشاركة الشناوي في مباراتي شبيبة الساورة السبت المقبل في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والزمالك يوم 30 مارس الجاري بالدوري الممتاز.

كما يجرى هشام محمد، لاعب وسط الفريق أشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة.

وكان هشام قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلى وفيتا كلوب التى اقيمت أمس السبت فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفنى لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة.

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وتحدد الأشعة التى يجريها اللاعب التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق..

كان الأهلى قد خسر امام فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى ليحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة الذى يتصدر برصيد 8 نقاط

مستبعدو الأهلى فى الجيم

خاض لاعبو الأهلى الذين لم يشاركوا فى لقاء فيتا كلوب الكونغولى أمس السبت مرانا بدنيا مكثفا فى "الجيم" صباح اليوم الأحد بفندق إقامة الفريق بالكونغو.

وخسر الأهلى من فيتا كلوب بهدف نظيف فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ليتراجع للمركز الثانى فى المجموعات وسيلعب مع شبيبة الساورة الجزائرى ببرج العرب السبت المقبل فى ختام منافسات دور المجموعات.

وقاد اليخاندرو مدرب أحمال الفريق تدريبات مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء فيتا كلوب أمس، وذلك قبل تحرك بعثة الفريق للعودة إلى القاهرة، فيما خاض عدد من اللاعبين الذين شاركوا فى اللقاء جانبا من التدريبات الاستشفائية.