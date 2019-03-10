شكرا لقرائتكم ليفربول ينوى تحصين فان ديك براتب أسبوعى 200 ألف استرلينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لتجديد التعاقد مع المدافع فيرجيل فان ديك خلال الفترة القادمة، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نادي ليفربول يعتزم زيادة الراتب الأسبوعي الذي يتقاضاه فيرجيل فان ديك إلى 200 ألف جنيه إسترليني بدلاَ 125 ألف جنيه إسترليني، لإقناع المدافع الهولندي بالتجديد.

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وأضافت الصحيفة، أن نادي ليفربول يسعى لتحصين مدافعه الهولندي، بعدما دخل دائرة إهتمامات ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وكان فان داك انضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

فيرجيل فان ديك سيكون أعلى اللاعبين أجراً في نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح الذى يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.