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شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال بعد الخسارة من فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، جاء الأهلى فى وصافة المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة ، بعد أن خسر أمام فيتا كلوب فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس بهدف .
وبعد خسارة الأحمر وصل رصيده إلى النقطة السابعة ، حيث جمعها بعد خوض 5 مباريات ، فاز فى لقاءان ، وتعادل فى مباراة ، بينما خسر فى مباراتان .
ويتصدر المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط بالفوز فى لقاءان و التعادل فى مثلهما ، بينما خسر مباراة واحدة .
ويأتى فى المركز الثالث فريق فيتا كلوب ، بنفس رصيد الأهلى بالفوز فى مباراتين و التعادل فى لقاء و احد وخسارة لقاء
أمام المركز الرابع و الأخير فجاء فيه سيمبا التنزانى و الذى يمتلك 6 نقاط فقط ، بالفوز فى مواجهتان و الهزيمة فى 3 ، بينما لم يتعادل فى أى لقاء من الخمس مواجهات التى خاضها الفريق
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى ، بملعب برج العرب.
ترتيب مجموعة الاهلى بدورى الابطال
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