شكرا لقرائتكم القانوني عباس: احتجاج الهلال صحيح.. والوحدة خالف النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المحامي التونسي علي عباس، المتخصص في القانون الرياضي، أن احتجاج الهلال على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة يعتبر نظامياً، كون الأخير خالف النظام الدولي.

وقال علي عباس في مقابلة مع "العربية": لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص المادة 29 هي نفسها المادة 6 في "فيفا"، والاتحاد الدولي يجبر الاتحادات على اعتماد اللائحة نفسها والشروط ولا يحق للاتحادات المحلية مخالفتها، فالمادة تنص على وجود فترتي تسجيل والاستثناءات تخص المحترف الذي ينتهي عقده قبل فترة التسجيل أو اللاعب الذي يفسخ عقده من جانب واحد، ولكن الهواة لا يمكن أن يسجلوا خارج فترة التسجيل إلا في مسابقات خاصة بالهواة.

وأضاف المحامي القانوني: محمد القرني سجل كهاوٍ، والعبرة هي بطبيعة الدوري وليست بصفة اللاعب إن كان هاويا أو محترفا، فإن كانت البطولة يتواجد فيها المحترفون والهواة فإنه لا يسمح بتسجيل اللاعبين إلا في فترتي التسجيل الصيفية أو الشتوية.

واختتم علي عباس بقوله إن الوحدة خالف النظام، وقال: تسجيل الوحدة لمحمد القرني غير نظامي ومخالف للمادة 29 في الاتحاد السعودي لكرة القدم و6 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرى أن احتجاج الهلال نظامي لأن المخالفة واضحة.