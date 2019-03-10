شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس تواجه أوليفيا بلاتشفورد فى نهائى بطولة كندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض البطلة المصرية ندى عباس، لاعبة الاسكواش، مباراة مهمة اليوم عندما تلتقى نظيرتها الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد، فى نهائى أسبوع الاسكواش للسيدات والذى تستضيفه كندا .

وكانت ندى عباس قد تأهلت إلى الدور النهائى عقب تغلبها على الإنجليزية لوسي تورمل بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة استغرقت 46 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10، 8-11، 11-5، 11-2.

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وتقدر الجوائز المادية لبطولة كندا بحوالي 20 ألف دولار، وتعد ندى عباس المصرية الوحيدة المشاركة فى هذه البطولة منذ انطلاقها فى 6 مارس الماضى.