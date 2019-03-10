شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلي من الكونغو وبدء الاستعداد لموقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين.

وتصل بعثة الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، القاهرة فى الثانية صباح غد، الاثنين، حيث تغادر البعثة مطار كينشاسا بالكونغو فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، الأحد، فى طريق عودتها للقاهرة، وتمكث ترانزيت فى أديس أبابا لمدة ساعتين قبل استئناف الرحلة مجددا للعودة إلى القاهرة.

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وخسر الأهلي أمس مباراة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

وجاء قرار المدير الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا؛ بسبب مشقة الرحلة من الكونغو إلى القاهرة والتي وصلت إلى أكثر من 11 ساعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ستحسم مصير الأهلي من التأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.