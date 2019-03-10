شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب فى "الجيم" بالكونغو بعد الخسارة من فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلي الذين لم يشاركوا فى لقاء فيتا كلوب الكونغولى أمس، السبت، مراناً بدنياً مكثفاً فى "الجيم" صباح اليوم الأحد بفندق إقامة الفريق بالكونغو.

وخسر الأهلي من فيتا كلوب بهدف نظيف فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ليتراجع للمركز الثانى فى المجموعات، وسيلعب مع شبيبة الساورة الجزائرى ببرج العرب السبت المقبل فى ختام منافسات دور المجموعات.

وقاد اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، تدريبات مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء فيتا كلوب أمس، وذلك قبل تحرك بعثة الفريق للعودة إلى القاهرة، فيما خاض عدد من اللاعبين الذين شاركوا فى اللقاء جانبا من التدريبات الاستشفائية.