شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف حصيلة الزمالك وجورماهيا بالجولة الأولى للكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع جورماهيا الكينى، فى التاسعة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى البطولة يوم 3 فبراير الماضى، بأولى جولات دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى.

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وانتهت المباراة بخسارة الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأحرز ثنائية الأبيض إبراهيم حسن.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط بالمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها فريق نصر حسين داى برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جورماهيا الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتى بترو أتلتيكو الأنجولى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.