شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. استبعاد مهاجم بيراميدز من منتخب بيرو بسبب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى لبيرو كريستيان بينافينتى لاعب بيراميدز من معسكر منتخب بلاده المقبل، رغم إعلان ناديه عبر حساباته الرسمية استدعاء لاعبه كريستيان بينافينتى إلى منتخب بيرو، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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