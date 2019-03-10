شكرا لقرائتكم خبر عن تامر بجاتو لسوبر كورة: جوزيه سبب تراجع الأهلى.. ولو مدرب مش هضم شيكابالا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تامر بجاتو أحد الأسماء الذين أحدثوا ضجة فى التسعينيات، بفضل مهاراته العالية، وكان أحد نجوم الكرة المصرية فى ذلك الوقت، حيث تربى فى الأهلى منذ سن الـ11 عاما وحتى رحيله إلى المنصورة عام 1995، وساهم مع أبناء الدقهلية فى تسطير مجد شخصى بعدما قادهم للدخول فى المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الأفريقية وبلوغ الدور النهائى لبطولة كأس مصر، وإقصاء الزمالك من البطولة.

ورغم ابتعاد بجاتو عن الوسط الرياضى إلا أن كان لسوبر كورة حوار معه للحديث عن ملفات كثيرة تخص الكرة المصرية، لقراءة الحوار اضغط هنا: