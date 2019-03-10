شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار "الحوار ومدينة نصر" يؤهل الأهلى والطلائع إلى ربع نهائى كأس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، اعتذار فريق الحوار عن مواجهة الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر، والمقرر أن تقام منافساته غدا الاثنين.

وأشار عبد المنعم إلى تأهل الأهلى مباشرة إلى ربع النهائى ومعه طلائع الجيش بعد اعتذار مدينة نصر وسموحة بعد اعتذار الطيران وأصحاب الجياد بعد اعتذار الشمس.

ومن المقرر أن تقام غدا الاثنين 4 مواجهات بين كل من، سبورتنج مع الزمالك و6 أكتوبر مع الجزيرة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأوليمبى مع الزهور.