شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على ركبة هشام محمد بعد عودة الأهلى من الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة.
وكان هشام قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب التى أقيمت أمس، السبت، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة.
وتحدد الأشعة التى يجريها اللاعب التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق.
وكان الأهلى قد خسر أمام فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقي ليحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة الذى يتصدر برصيد 8 نقاط
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