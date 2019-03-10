شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر السفير المصرى بالكونغو قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، الشكر لحمدى شعبان السفير المصرى فى الكونغو وطاقم السفارة بعد المجهود الكبير الذى بذله طاقم السفارة؛ سواء قبل وصول بعثة الأهلى إلى الكونغو أو خلال فترة إقامتها بالعاصمة كينشاسا وحرصها على تلبية كافة احتياجاتها؛ سواء فى الإقامة أو التنقلات، وتذليل كافة الصعاب التى واجهت الأهلى فى الكونغو

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وحرص حمدى شعبان، السفير المصرى فى الكونغو، على مرافقة بعثة الأهلى حتى مطار كينشاسا والاطمئنان على مغادرة الفريق وإنهاء كافة ترتيبات السفر إلى القاهرة.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة فى الثانية من صباح الاثنين قادمة من الكونغو بعد الخسارة من فيتا كلوب مساء أمس، السبت، بهدف نظيف فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.