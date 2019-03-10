تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، جاء الأهلى فى وصافة المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة ، بعد أن خسر أمام فيتا كلوب فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس بهدف .

وبعد خسارة الأحمر وصل رصيده إلى النقطة السابعة ، حيث جمعها بعد خوض 5 مباريات ، فاز فى لقاءان ، وتعادل فى مباراة ، بينما خسر فى مباراتان .

ويتصدر المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائرى برصيد 8 نقاط بالفوز فى لقاءان و التعادل فى مثلهما ، بينما خسر مباراة واحدة .

ويأتى فى المركز الثالث فريق فيتا كلوب ، بنفس رصيد الأهلى بالفوز فى مباراتين و التعادل فى لقاء و احد وخسارة لقاء

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أمام المركز الرابع و الأخير فجاء فيه سيمبا التنزانى و الذى يمتلك 6 نقاط فقط ، بالفوز فى مواجهتان و الهزيمة فى 3 ، بينما لم يتعادل فى أى لقاء من الخمس مواجهات التى خاضها الفريق

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى ، بملعب برج العرب

ترتيب مجموعة الأهلى