شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة الشناوى بالتواء الكاحل وتحديد مدة غيابه بعد العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على الكاحل أمس، السبت، فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب التى أقيمت أمس فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأثبتت الأشعة إصابة حارس الأهلى بالتواء فى الكاحل وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة.

وكان الشناوى قد غادر مباراة الأهلى وفيتا كلوب للإصابة إثر سقوط أحد لاعبى فيتا كلوب على قدمه، فى كرة مشتركة، ليحل محله الحارس على لطفى.

وكان الأهلى قد خسر أمس أمام فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة ليتجمد رصيده عن النقطة 7 فى المجموعة، ويحتل بها المركز الثانى خلف شبيبة الساورة الجزائرى.