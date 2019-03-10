شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نور الشربينى تتحدث عن مسيرتها مع الاسكواش بعد انضمامها لقائمة المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالمياً، فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع تويتر، تتحدث فيه عن بداية مشوارها مع لعبة الاسكواش.

وكانت نور الشربينى قد انضمت إلى قائمة الشباب المبدعين الـ30 الأقل من 30 عاماً لعام 2019، والذين احتفلت بهم مجلة فوربس الأمريكية، بعدما تألقوا وحققوا نجاحا وتأثيرا سواء ممن يتمتعون بأصول عربية أو مقيمين بدول المنطقة، ممن تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل فى فبراير 2019.

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وسلطت المجلة الضوء، فى موقعها الإلكترونى، على نور الشربينى، وتحدثت البطلة المصرية عن الكثير من طموحاتهما ومشوارها مع لعبة الإسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم فى الاسكواش لعام 2019، وتصنيفها الثانية عالمياً بالبطولة.

وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تصنف بفئة البرونز وهى أعلى مستوى في بطولات اللعبة، فى يناير الماضى، كما توجت البطلة المصرية ببطولة العالم للسيدات فى مستهل مارس الجارى، عقب تغلبها على نور الطيب فى المباراة النهائية.