شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نور الشربينى تتحدث عن مسيرتها مع الاسكواش بعد انضمامها لقائمة المبدعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالمياً، فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع تويتر، تتحدث فيه عن بداية مشوارها مع لعبة الاسكواش.
وكانت نور الشربينى قد انضمت إلى قائمة الشباب المبدعين الـ30 الأقل من 30 عاماً لعام 2019، والذين احتفلت بهم مجلة فوربس الأمريكية، بعدما تألقوا وحققوا نجاحا وتأثيرا سواء ممن يتمتعون بأصول عربية أو مقيمين بدول المنطقة، ممن تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل فى فبراير 2019.
وسلطت المجلة الضوء، فى موقعها الإلكترونى، على نور الشربينى، وتحدثت البطلة المصرية عن الكثير من طموحاتهما ومشوارها مع لعبة الإسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم فى الاسكواش لعام 2019، وتصنيفها الثانية عالمياً بالبطولة.
وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تصنف بفئة البرونز وهى أعلى مستوى في بطولات اللعبة، فى يناير الماضى، كما توجت البطلة المصرية ببطولة العالم للسيدات فى مستهل مارس الجارى، عقب تغلبها على نور الطيب فى المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نور الشربينى تتحدث عن مسيرتها مع الاسكواش بعد انضمامها لقائمة المبدعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.