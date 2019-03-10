ليفربول وبيرنلي بث مباشر حصري..كورة ستار kora star يلا شوت شغال مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool بث...

ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت حصري تستكمل مباريات الأسبوع الثلاثون في الدوري الإنجليزى يوم الأحد 10/3/2019، ليفربول وبيرنلي بث مباشر بي ان سبورت يستضيف فريق ليفربول منافسه بيرنلي على ملعب آنفيلد، ويأمل الليفر في تحقيق الانتصار واستكمال المشوار نحو القمة المفقودة، بينما يطمح بيرنلى لحسم الفوز ومواصلة التوهج في الدوري والتقدم في الترتيب.

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي

بيرنلي في مهمة استطلاعية لخطف نقاط اللقاء المرتقب ليفربول وبيرنلي بث مباشر اتش دي كورة يحل بيرنلي ضيفا على منافسه ليفربول في مباراة الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي، ويأمل بيرنلي في خطف انتصار ومواصلة مشواره في المنافسة، ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة شوت كما يسعى لحصد نقاط اللقاء والتقدم عدة مراكز في الترتيب، ليفربول وبيرنلي بث مباشر هجمة مرتدة ويطمح بيرنلي في حسم الفوز في اللقاء المرتقب والإرتقاء نحو المنطقة الآمنة وتعطيل تقدم منافسه.

ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الجول ويحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 15 لقاء حتى الآن، ليفربول وبيرنلي بث مباشر عالم يلا شوت وخسر الفريق في مواجهة الجولة الماضية من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-1 .

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول والذي أقيم بالأسبوع الخامس عشر في الدوري كان انتهى لصالح فريق الليفر بنتيجة 3-1 .

موعد مباراة ليفربول وبيرنلى بث مباشر

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي في مواجهة الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزى يوم الأحد 10/3/2019، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة بتوقيت السعودية الدولي، وفي تمام الساعة الثانية عشر بالتوقيت الدولي غرينتش.

Advertisements

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم

تنقل قنوات bein sport أحداث لقاء الجولة ال30 بالبريمير ليج بين فريقى الليفر وبيرنلى، وتذاع المباراة على قناة hd2 بالإضافة لنقل استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء لتحليل أهم أحداث المباراة والتعليق على اللقاء فور الانتهاء

بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اون لاين,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اتش دي,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة زون,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي الفجر,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي الدستور,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اون لاين,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر, مباراة ليفربول ضد بيرنلي ,بث مباشر مباراة ليفربول ضد بيرنلي ر,مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي ,مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر,مباراة ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر يلا شوت,مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت

مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم اكسترا جول,مباراة ليفربول ضد بيرنلي بطولات, مباراة ليفربول ضد بيرنلي يلا كورة,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا كورة,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي الوفد,الوفد بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي البطولة,جريدة الشرق بث مباشر ليفربول وبيرنلي,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي جريدة الشرق,بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي البوابة

تصريح كلوب :” أعتقد أننا في مركز جيد ، لأننا في وضع لم يتوقعه أحد قبل الموسم ، نحن نناضل من أجل اللقب ، نظرا إلى اللحظة التي سنحت الفرصة لنا فيها ، لكن لكي يحدث ذلك ، نحن بحاجة إلى الفوز بالمباريات ، إحدها بيرنلي “