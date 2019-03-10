يلا شوت yalla shoot.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت حصري liverpool vs barney اليوم...

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة ستار، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة من العيار الثقيل، مباراة تجمع فريق ليفربول وفريق بيرنلي، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لنتعرف الآن عبر موقعنا عن موعد أنطلاق اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اونلاين.

مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

كورة لايف مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر، يدخل الريدز اللقاء الناري اليوم وهو بكامل طاقته لاستعادة ترتيبه في جدول البريميرليج، حيث يحتل الآن المركز الثاني برصيد 70 نقطة، حيث يفرق نقطة واحدة عن فريق مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الاول برصيد 71 نقطة، أما عن فريق بيرنلي فأنه يسعي لتحقيق الفوز ليحسن ترتيبه حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، يذكر أن محمد صلاح يمتلك 17 هدفاً كما يحتل المركز الثاني في جدول الهدافين، أصبح الآن محمد صلاح أول لاعب يسجل 20 هدف في موسمين، يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

ينطلق اللقاء اليوم الاحد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة بتوقيت الإمارات، وسوف تبث قناة بي ان سبورت 2 اللقاء على شاشتها، وسيعلق المعلق خالد الحدي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي