يلا شوت.. بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم كورة ستار live الاسطورة liverpool vs burnley مباشر...

الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة أون لاين liverpool vs burnley ، ينتظر الكثير من متابعي الدوري الانجليزي مباراة اليوم بين ليفربول الذي تراجع لمركز الوصيف خلف السيتي مع فريق بيرنلي صاحب المركز 17 في مباراة مهمة بالنسبة للفريقين لاسيما الريدز ليفربول، فجماهير ليفربول تشعر بالحزن بعد أن فرط الفريق في صدارة الجدول بعد تعادلات مخيبة للآمال.

فليفربول قد بدأ الدوري في بداية ممتازة تاريخيا حيث استمر في تحقيق الفوز بشكل متوالي، ولم يتمكن أحد من هزيمته في الدوري سوى منافسه السيتي وذلك في الدور الثاني، ولكن هذا لم يدم كثيرا فالفريق دخل في مسلسل نزيف نقاط مستمر في آخر 6 جولات فقد فيها ليفربول 8 نقاط بعد 4 تعادلات وانتصارين فقط.

بث مباشر ليفربول وبيرنلي يلا شوت

كورة أون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول اليوم، ودافع المدير الفني للريدز يورجن كلوب عن نجم الفريق محمد صلاح بعد تعرضه للانتقاد في الفترة الماضية بسبب تدهور نتائج الفريق وابتعاد صلاح عن التهديف منذ شهر موضحا أن صلاح يمتلك قدرة تهديفية عالية وأن أهدافه الماضية هى سبب تواجد الفريق في مقدمة صراع اللقب ولكنه يحتاج لصناعة الأهداف باستمرار لكي يسجل وأنه قد تعامل مع كثير من المهاجمين الذين ابتعدوا عن التهديف لفترة طويلة.

Advertisements

يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار

كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت كورة لايف، وأضاف كلوب أن الفريق سينتظر نتيجة مباراة السيتي ولكنه لا يصب تركيزه عليها فالفريق يستهدف الفوز في كافة المباريات القادمة للمنافسة على الصدارة، وعن فريق بيرنلي قال انه يجب الاستعداد جيدا لها فالمدرب الآخر يقوم بمهام كبيرة، يذكر أن مباراة الدور الأول قد شهدت غضب وانتقاد متبادل بين كلوب ومدرب بيرنلي في هذا التوقيت بعد تعرض جو جوميز مدافع الريدز للاصابة التي لا يشارك بسببها حتى الآن.

بينما تحدث قائد الريدز هندرسون موضحا أن الضغط على السيتي والمنافسة على لقب الدوري أمر ممتع للاعبين وأنهم يستمتعون بتلك المنافسة وأن اللعب للكبار دوما ما يوجد به الكثير من الضغوطات.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت رابط مباراة ليفربول اليوم مباشر كورة لايف بث مباشر ليفربول، ليفربول بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول بث مباشر اليوم ليفربول وبيرنلي اليوم بث مباشر كورة حصري ليفربول بث مباشر كورة جول يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.