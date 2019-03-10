يلا شوت الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي بث مباشر |تابع لايف الاسطورة| مشاهدة رابط النجم ضد الصفاقسى...

نتابع يلا شوت الصفاقسي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي اليوم، الأحد 10 مارس 2019، مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومباراة الإياب اليوم، وننقل رابط الاسطورة Livehd7 بدون تقطيع، تابع لايف المباراة اليوم، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات، تابع المقال الآن، وقبل اللقاء نقوم بنقل البث المباشر، من اجل سهولة المتابعة بدون تشفير.

يلا شوت الصفاقسي التونسي

انتهت مباراة الذهاب في المعلب الأولمبي بسوسة، بفوز الصفاقسي التونسي بهدف مقابل لاشئ، سجله اللاعب أيمن الحرزي وذلك في يوم 3 فبراير 2019، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم على ملعب الصفاقسي اليوم، ونرصد لكم كل جديد عبر متابعة نتيجة مباراة اليوم، في كأس الكونفدرالية الأفريقية دور المجموعات.

تابع الآن كافة التقارير الهامة، حول مباريات اليوم في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بطاقة المباراة

مباراة الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي

الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات

على ملعب الطيب المهيري

الحكم مصطفى غربال

التعليق نوفل الباشي

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب فوز الصفاقسي بنتيجة 1-0

توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت المغرب، الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، ونتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم اليوم بين النجم الساحلي، ونادي الصفاقسي التونسي لايف بدون تشفير، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، وهنا ننقل البث المباشر، ونقوم بتحديث القناة في حين إنقطاع البث، وننقل لكم مباريات اليوم بشكل عام.

Advertisements

عدد مرات فوز الفرق بالبطولة

نادي الصفاقسي التونسي له نصيب الأسد، وذلك في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز نادي الصفاقسي في ثلاث بطولات من قبل، وهم عام 2007 وعام 2008 وعام 2013، وحصل على الوصافة في عام 2010، أي وصل للنهائي أربعة مرات، وهو إنجاز لم يحصل عليه أحد من قبل، وفاز الصفاقسي ثلاث مرات وحصل على الوصافة مرة واحدة، بينما نادي النجم الساحلي يأتي في المركز الثاني من حيث عدد الفوز بالبطولة، حيث فاز بها مرتين، في عام 2006 وعام 2015، وحصل على الوصافة في عام 2008.

ترتيب الفرق بجدول المجموعات

المجموعة الثانية B بها أربعة فرق، وهم نادي النجم الساحلي ونادي الصفاقسي التونسي، ونادي إينوغوس، ونادي ساليتاس، ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط، وذلك من أصل أربعة مباريات خاضها، فاز في مبارتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مباراة واحدة، وسجل عدد أربعة أهداف، وسكنت شباكه هدفين، أي له رصيد أهداف هدفين.

بينما نادي الصفاقسي التونسي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، وذلك برصيد ستة نقاط، بعد أن لعب أربعة مباريات، وفاز في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، ولم يخسر، مما جعله يجمع الست نقاط في المركز الثاني، ونتابع معكم المباراة الخامسة اليوم في كأس الكونفدرالية

ترتيب الفريقين في الدوري التونسي

نادي الصفاقسي التونسي ينافس بقوة في هذا الموسم في الدوري التونسي، ويحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة حتى الآن على بعد ثلاث نقاط من الصدارة التي يمتلكها نادي الترجي، بينما نادي النجم الساحلي يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وذلك بعد أن خاض 15 مباراة وله مباراة مؤجلة، ونتابع المزيد من التقارير.