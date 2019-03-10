يلا شوت الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير |كأس الكونفدرلية| بث مباشر مباراة الرجاء البيضاوى اليوم...

نتابع معكم يلا شوت الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير اليوم، وذلك عبر نقل بث مباشر مباراة الرجاء اليوم الأحد 10 مارس 2019، وذلك في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل التحديثات، وننقل ترتيب الفريقين في المجموعة الأولى، وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، ونتابع العديد من التقارير التي تخص مباريات، عبر رابط الاسطورة Livehd7 تابع لايف المباراة.

يلا شوت الرجاء البيضاوي

نقوم بتوضيح فيديو البث المباشر الخاص بمباراة اليوم بدون تشفير، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بنا، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متعددة، كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تأتيكم على قناة بي إن سبورت إتش دي 7، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات حول نتيجة المباراة، والتوقعات الخاصة باللقاء، من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد.

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات

عدد مرات الفوز بالبطولة للفرق

نادي الرجاء البيضاوي المغربي، فاز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، وذلك العام الماضي 2018، ويأمل في تكرار نفس الإنجاز هذا العام، من أجل إستمرار التألق والوصول لمنصة التتويج، ويحتل الرجاء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي قبل مباراة اليوم أمام حسنية أكادير، بينما نادي حسنية أكادير لم يفز ببطولة الكونفدرالية من قبل، ولم يصل لدور الوصيف مما تعد للمباراة أهمية بالنسبة له.

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المجموعة الأولى

تضم المجموعة كلًا من نادي نهضة بركان، ونادي أوتوهو، ونادي حسنية أكادير ونادي الرجاء البيضاوي، ونتابع معكم الترتيب العام لنادي الرجاء وحسنية أكادير، حيث يحتل نادي حسنية أكادير المركز الثالث في المجموعة الأولي، وذلك برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب أربعة مباريات، وفاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين، وله رصيد سالب من الأهداف، ونتابع المزيد حول مباراة اليوم.

نادي الرجاء

بينما نادي الرجاء يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب مرحلة المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك برصيد ثلاثة نقاط، من أصل أربعة مباريات خاصهم الفريق، ولم ينجح الرجاء في الفوز في أي مباراة، بينما تعادل في ثلاث مباريات، وحصل على الثلاث نقاط، وخسر المباراة الرابعة، ونتابع المباراة الخامسة له اليوم الأحد 10 مارس 2019.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بين نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ونادي حسنية أغادير بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل اللاعب المهدي أوبيلا الهدف لنادي حسنية اكادير، وسجل اللاعب محسن باجور الهدف لنادي الرجاء البيضاوي، وذلك في المباراة التي أقيمت في يوم 3 فبراير 2019 الماضي على ملعب أدرار، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم، ونرصد لكم كل جديد عبر التقارير المباشرة عن المباراة.

بطاقة المباراة

مباراة الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير

الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية

على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

الحكم يوسف السرايري

تعليق جواد بده

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب التعادل بهدف لكل فريق

توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت المغرب، الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 7

البث المباشر

نتعرف معكم على البث المباشر اليوم، رابط مباراة الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير المغربي، وذلك في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، وذلك بعد أن رصدنا بطاقة المباراة، والتحكيم، وكذلك الملعب الناقل للمباراة والتوقيت الخاص باللقاء، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.