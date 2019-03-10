يلا شوت| لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ..موعد مباراة ليفربول وبيرنلي | القنوات النافلة...

لكل عشاق كرة القدم، الكل ينتظر المباراة الحاسمة بين ليفربول وبرنيلي، واليوم سوف نقوم بعرض جميع التفاصيل، وأيضاً سوف نكون معكم بالبث المباشر أثناء المباراة،تابع المقالة وضعها بالمفضلة ليصلك كل ماهو جديد، نستعرض معكم اليوم زوارنا الأعزاء جدول مباريات ليفربول 2019، وموعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يواصل الفريق الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم، ويتصدر الدوري الإنجليزي للموسم 2018-2019، وقد نجح في التأهل لدور الـ 16من دوري أبطال أوروبا .

وستعي جماهير ليفربول أن يكون عام 2019 هو عام إستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ مطلع التسعينات، تحديداً من تسمية الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”، فهل سيتحقق الحلم ويعود ليفربول للتتويج بالبريميرليغ بعد غياب 20 عام ، وخلال تواجد اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والهوندي فان ديك .

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

بعد التعادل أمام ايفرتون في الجولة السابقة ، سيقوم ليفربول بإستضافة منافسه بيرنلي، وذلك على ملعب أنفليد اليوم الأحد 10 مارس، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وقد أصبح مصير ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ليس بيده، حتى وأن نجح الفريق في تحقيق الفوز في جميع مبارياته القادمة، حيث لابد من تعثر السيتي .

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