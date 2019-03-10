مدرب منتخب بيرو يُكذب بيراميدز بشأن استدعاء بينافينتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، إنه لم يستدعي كريستيان بينافينتي لاعب نادي بيراميدز المصري، لخوض المباريات الودية للمنتخب أمام باراجواي والسلفادور استعداداً لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل.

وكان نادي بيراميدز أعلن في بيان رسمي منذ بضعة أيام أنه تلقى خطاباً من منتخب بيرو يطلب فيه بينافينتي للعب مباراتي باراجواي والسلفادور خلال معسكر المنتخب البيروفي في شهر مارس.

وأكد جاريكا أنه لم يستدعي نجم بيراميدز لمعسكر المنتخب وأن ذلك لن يكون سبباً في استبعاده عن قائمة المنتخب لبطولة كوبا أمريكا.

وقال جاريكا معللاً سبب غياب بينافينتي: "نحن قبل إعداد القائمة نقيم كل شئ، ليس فقط كيف يلعب أو كم عدد من المباريات يلعب، ولكن أيضاً نرى كم مدى بعده عن معسكر المنتخب وأشياء كثيرة من هذا القبيل".

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وأضاف: "من الواضح أننا نحب كريستيان بينافينتي كلاعب، ولكن كنت أود أن يكون في دوري آخر".

وأوضح جاريكا الفرق بين بينافينتي عندما كان يلعب في الدوري البلجيكي وعندما أصبح يلعب في الدوري المصري: "السيناريو الذي رأيته في وقت ما في بلجيكا والذي هو فيه الآن، لا أعتقد أنه تقدم له، لكن ذلك لا يغلق الأبواب أمامه ليكون معنا في كوبا أمريكا".

واختتم المدير الفني لمنتخب بيرو: "ربما لن نستدعيه الآن، لكن يمكن أن يكون ذلك عندما نحصل عليه قبل 15 يوماً من البطولة، وذلك سيعطينا الراحة الضرورية".