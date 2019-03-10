الأشعة تؤكد إصابة الشناوي بـ "التواء في الكاحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت الأشعة التي خضع لها اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي إصابته بالتواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي والتي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فيتا كلوب ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج على أثرها.

وكان خالد محمود طبيب الأهلي قد أكد من خلال التشخيص المبدئي أن الإصابة هي التواء في الكاحل، قبل أن يُجري اللاعب أشعة في أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ويتبين موقفه.

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ومن المقرر أن تُحدد مدة غياب اللاعب عقب عودة البعثة إلى القاهرة قادمة من الكونغو مساء اليوم الأحد.

على الجانب الآخر سيخضع هشام محمد، لأشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة، بعد شكواه من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام فيتا كلوب بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.