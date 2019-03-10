الدوري الأغلى عربيا.. أحمد موسى يتصدر قائمة "القيمة السوقية" للاعبين في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

تصدر النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بلغت قيمته السوقية 15 مليون دولار.

واحتل نجم الأهلي عبد الفتاح عسيري ونجم الهلال ياسر الشهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية.

وبلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو.

وسيطر لاعبو الأهلي عمر السومة ودجانيني وباولو دياز على المراكز من الخامس إلى السابع في القائمة، فيما سيطر ثلاثي الهلال سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز وإدواردو على المراكز من العاشر إلى الثاني عشر.

وجاءت قائمة الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي كالتالي:

1- أحمد موسى لاعب النصر: 15 مليون يورو.

2- جوليانو دي باولا لاعب النصر: 12 مليون و500 الف يورو.

3- جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي: 12 مليون يورو.

4- جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة: 9 ملايين يورو.

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5- عمر السومة لاعب الأهلي: 7 ملايين و500 الف يورو.

6- دجانيني تافاريس لاعب الأهلي: 7 ملايين يورو.

6- باولو دياز لاعب الأهلي: 7 ملايين يورو.

8- أندري كاريلو لاعب الهلال: 6 ملايين يورو.

8- أليكسندر بريجيفيتش لاعب الاتحاد: 6 ملايين يورو.

8- سيبستيان جيوفينكو لاعب الهلال: 6 ملايين يورو.

وحل الدوري السعودي الممتاز في المركز السادس عالميا في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويُعد الدوري السعودي هذا الموسم هو ثاني أغلى دوري في قارة آسيا بقيمة مالية بلغت 354 مليوناً و49 ألف يورو، خلف الدوري الصيني الذي يحتل الصدارة بقيمة تبلغ حوالي نصف مليار يورو، كما أنه الدوري الأغلى عربيا.