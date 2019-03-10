وزارة الرياضة تطلق مسابقة "الشباب وبناء الانسان" في مجال التنمية السياسية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة تثقيفية تحت عنوان "الشباب وبناء الإنسان المصري"، في الفترة من 1 مارس الجاري وحتى 30 مايو 2019؛ بهدف توسيع القاعدة المعرفية والثقافية لدى الشباب، وحثهم على البحث والاطلاع.
ويتم نشر أسئلة المسابقة يومياً على بوابة وزارة الشباب والرياضة، والصفحة
وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة المسابقات التثقيفية للنشء والشباب على مدار العام في
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق التنمية الثقافية المنشودة بين الشباب من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والمسابقات التي تعزز من نشر الثقافة بالمجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.
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