حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تخصيص فقرة تدريبية خاصة على الأدوار الهجومية للثنائي عمر السعيد وحميد أحداد خلال التدريبات الأخيرة، حيث تم منح اللاعبان جرعات تدريبية مكثفة على دورهما كرأسي حربة. ويتقابل الزمالك في التاسعة من مساءاليوم الأحد مع جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ووضع جروس خطة هجومية للمباراة، التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، حتى يقترب
ويغيب المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك عن مباراة بطل كينيا، بعد أن قام الجهاز الفني باستبعاده، لتواجده في بلاده، لظروف وفاة والده خلال الأيام الماضية.
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات خاصة لمهاجمي الزمالك استعداداً للقاء جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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