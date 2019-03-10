محمد الطويلة يوضح حقيقة اشتباك الحضري ومؤمن سليمان

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حقيقة اشتباك عصام الحضري حارس الفريق مع مؤمن سليمان المدير الفني.

وقال الطويلة في تصريحات لقناة اون سبورت أن هذا الكلام غير صحيح والخبر الذي تحدث عن الأمر به أكاذيب كثيرة ومعلومات مغلوطة، مؤكدا أن

وحرص الطويلة خلال اتصاله على الاطمأنان على حالة أحمد شوبير الصحية وأيضا تقديم التعزية لخالد لطيف في وفاة والدته.

هذا الكلام غير صحيح والخبر الذي تحدث عن الأمر به أكاذيب كثيرة ومعلومات مغلوطة، مؤكدا أنالحضري حارس دولي كبير ولديه من الخبرة ما يكفيه للتعامل مع مثل هذه الشائعات.وحرص الطويلة خلال اتصاله على الاطمأنان على حالة أحمد شوبير الصحية وأيضا تقديم التعزية لخالد لطيف في وفاة والدته.

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