الأهلي يبدأ الإستعداد لمواجهة شبيبة الساورة .. الثلاثاء

قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق غدًا الاثنين.

وجاء قرار المدير الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا؛ بسبب مشقة الرحلة من الكونغو إلى القاهرة والتي وصلت إلى أكثر من

11 ساعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.