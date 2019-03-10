شاهد.. مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح

حرصا من بوابة "الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي التي يستضيفها ملعب إنفيلد ظهر، اليوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة الثانية ظهرا، بإدارة تحكيمية لأندريه مارينر، وينقل اللقاء حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي، خالد الحدي.
يدخل ليفربول مباراة اليوم أمامبيرنلي وعينه على تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي.
كما يسعى ليفربول لتحقيق فوز يمنحه الثقة قبل مواجهته المصيرية أمام بايرن ميونيخ الألماني، المقرر لها الأربعاء المقبل، في إياب
وتحمل المباراة أهمية خاصة لمحمد صلاح، نجم الفريق وهدافه، ولاعب المنتخب الوطني، في ظل الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف في اللقاءات الأخيرة، ويأمل صلاح في استعادة ذاكرته التهدفية والعودة من جديد لصدارة جدول ترتيب هدافي البريمييرليج، حيث يبتعد بفارق هدف وحيد عن المتصدر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.
على الجانب الآخر يدرك فريق بيرنلي صعوبة مهمته، حيث يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
شاهد المباراة..
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