موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني .. والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، في المباراة المرتقبة التي يستضيفها ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري الإسباني.
موعد مباراة بلد الوليد وريالمدريد في الدوري الإسباني:
تنطلق مباراة بلد الوليد وريالمدريد في الدوري الإسباني في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة إلا الربع، بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت مدينة أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد وريالمدريد في الدوري الإسباني:
تنقل مباراة بلد الوليد وريال
يدخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال لاستعادة الثقة المفقودة بعد سلسلة الهزائم المذلة في الأسابيع الأخيرة، سواء أمام برشلونة في كأس الملك والدوري الإسباني، أو الخسارة الثقيلة أمام إياكس برباعية في دوري أبطال أوروبا.
ويدرك سنتياجو سولاري، المدير الفني للفريق
تشير التقارير إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبًا من العودة لتدريب الميرينجي، فيما تبقى من مباريات بالموسم الجاري، خصوصًا بعد وصول وكيله خورخي مينديز إلى العاصمة الإسبانية قبل أيام.
على الجانب الآخر يأمل بلد الوليد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز على ريال مدريد في ظل تراجع مستوى لاعبيه والابتعاد خطوة كبيرة عن صراع الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
يدخل ريال مدريد المباراة في المركز الثالث، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.
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