شاهد.. وثائق مسربة تكشف فضائح رشوة جديدة في مونديال قطر 2022

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تفاصيل جديدة حول وقائع فساد محتملة، تشوب عملية منح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى دولة قطر.
قالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن قطر دفعت 880 مليون دولار سرا إلى فيفا من أجل الحصول على تنظيم كأس العالم 2022.
وأشارت إلى أن تحقيقا خاصا في عملية منح المونديال إلى قطر كشف تفاصيل مثيرة حولالمبالغ الطائلة التي دفعتها قطر إلى الاتحاد الدولي، مقابل نيل شرف تنظيم المونديال.
وتابعت بقولها: "كشفت وثائق مسربة كواليس جديدة حول القرار المثير للجدل الذي اتخذه فيفا بمنح قطر تنظيم كأس العالم، حيث أشارت الوثائق إلى أن قطر قدّمت 400 مليون دولار إلى فيفا، قبل 21 يوما فقط على
وأردفت بقولها: "بحسب الوثائق المسربة، فقد وقّع مندوبون من قناة الجزيرة القطرية اتفاقا ضخما حول حقوق البث التلفزيوني مع مسئولي فيفا، قبل أيام قليلة على التصويت النهائي لاختيار الدولة المنظمة للمونديال".
وأكدت أن الوثائق المسربة التي اطلعت عليها "الصنداي تايمز"، تشير إلى أن قطر خصصت 100 مليون دولار إضافية، في هذا الاتفاق، يتم ضخها في حساب خاص ب"فيفا" في حالة فوز الإمارة الخليجية بتنظيم المونديال في القرار الذي تم اتخاذه عام 2010".
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