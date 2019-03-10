تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء، اليوم الأحد، إلى ملعب الإمارات لمتابعة قمة مباريات الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر يونايتد.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في السادسة والنصف مساء، اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

تنقل مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS

HD 2 بصوت المعلق الرياضي، خليل البلوشي.

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يأمل فريق آرسنال بقيادة أوناي إيمري، المدير الفني، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق ثلاثة نقاط مهمة للغاية في صرع المنافسة على حسم المركزين الثالث والرابع المؤهلين، للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتنافس كل من آرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي على المركزين.

ويدرك فريق آرسنال صعوبة مهمته في لقاء اليوم في ظل الحالة المعنوية العالية التي اكتسبها لاعبو اليونايتد بعد الفوز على

باريس سان يجرمان، والإطاحة به من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

ويعول إيمري بشكل كبير على مهاجمه الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج، وصانع الألعاب مسعود أوزيل في قيادة هجمات الجانرز في اللقاء، واختراق دفاعات اليونايتد المنظمة.

على الجانب الآخر يسعى أولى جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، للاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية بعد الطفرة التي أحدثها منذ توليه المهمة كمدرب مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو على مستوى الأداء والنتائج.

ويضمن تحقيق الفوز لليونايتد الاقتراب بشدة من المركز الثالث، ومطاردة توتنهام الذي تعثر أمام ساوثهامبتون مساء، أمس السبت، بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

يدخل آرسنال اللقاء في المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 57 نقطة.