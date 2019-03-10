رياضة | أليجري يرد على فضيحة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يرد على فضيحة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار البرتغالي كريسيتانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي غضب جماهير السيدة العجوز بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد 2-0 في ذهاب دور الـ16 بدوري الابطال.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن احتفال كريستيانو رونالدو مع زملائه عقب العودة من هزيمة أتلتيكو مدريد في احدي الفنادق الكبري بإيطاليا.

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واكدت التقارير على أن احتفال رونالدو مع زملائه عقب العودة من الهزيمة آثار غضب جماهير يوفنتوس والتي شعرت بخيبة آمل كبيرة بعد السقوط في إسبانيا بهدفين دون رد.

ذكر موقع الدون بالون، أن رونالدو لم يحترم جماهير يوفنتوس أو إدارة النادي بعدما حضر احتفالية كبيرة مما تسبب في ضجة كبيرة داخل السيدة العجوز.

وبسؤال أليجري مدرب يوفنتوس عن احتفال رونالدو وبعض لاعبي اليوفي عقب الهزيمة قائلا: أنا مدرب كرة قدم وليس حارساً على اللاعبين، لقد فعلوا ذلك ولكن في النهاية هم يعرفون ماذا يفعلون.