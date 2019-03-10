رياضة | نابولي يحدد سعرا خرافيا لبيع إينسيني

حدد نادي نابولي الإيطالي سعر بيع لورنزو إينسيني بعد تلقيه العديد من العروض الكبري خلال الفترة الماضية للرحيل عن الفريق .

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن إدارة نادي حددت 100 مليون يوور نظير التخلي عن خدمات اللاعب إينسيني للأندية الراغبة في التعاقد معه.

واضاف الموقع، أن أوريليو دي لورنتييس رئيس نادي نابولي لم ينظر لأي مقترحات مقدمة من كبار أوروبا لشراء اللاعب كونه واحد من العناصر الأساسية.

وتابع الموقع، أن إينسيني قد يفكر في الرحيل عن نابولي بسبب عدم فوز الفريق بأي بطولة والابتعاد عن منافسة الكبار بالفترة الماضية.