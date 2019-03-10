رياضة | ثورة تغييرات في قائمة ريال مدريد.. استبعاد الكبار لصالح الصغار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة تغييرات في قائمة ريال مدريد.. استبعاد الكبار لصالح الصغار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة الفريق الرسمية لمواجهة بلد الوليد مساء اليوم بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة ريال مدريد العديد من التغييرات المفاجأة، أبرزها تواجد اللاعب الشاب كريستو في الخط الهجومي والموهوب الشاب سيوني في خط الوسط، بجانب عودة إبراهيم دياز بعد غياب طويل فيما عاد الظهير الأيمن أودريوزولا.

وغاب عن القائمة راموس للإيقاف واستبعاد إيسكو وكارفاخال وماريانو دياز بجانب لوكاس فاسكويز وفينسيوس جونيور للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، فاران، فابيخو، مارسيلو، ريجليون

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس، سيوني، إبراهيم دياز

خط الهجوم: كريم بنزيمة، كريستو