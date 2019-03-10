رياضة | مفاجأة سعيدة في انتظار فريد داخل اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سعيدة في انتظار فريد داخل اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز النرويجي سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاجأة للبرازيلي فريد لاعب وسط الشياطين الحمر في الفترة القادمة.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن سولسكاير أخبر فريد خلال الفترة الماضية بأنه سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق بصفة مستمرة.

وعاني فريد منذ انضمامه لمانشستر يونايتد بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني من قلة المشاركة تحت قيادة البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

واشارت التقارير ، إلى أن سولسكاير يريد الاعتماد على فريد في الفترة القادمة بعدما عاد اللاعب بشكل جيد في المباريات السابقة واستعاد جزء كبير من لقياته.

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واكدت التقارير على أن فريد استعاد الكثير من مستواه بعد تحول رهيب في أدائه خاصة بلقاء باريس سان جيرمان الفرنسي الماضي بدوري الابطال بعدما شارك بجانب الثنائي بيريرا وماكتوميني.

وابدي سولسكاير إعجابه الشديد باللاعب البرازيلي فريد بعد التزامه في التدريبات وتواجده المستمر في صالة الالعاب الرياضية لذلك يرغب في مكافأته.