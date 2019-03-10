رياضة | تراجع رهيب في قيمة كريستانو رونالدو.. وتقدم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع رهيب في قيمة كريستانو رونالدو.. وتقدم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت القيمة السوقية للبرتغالي كريستانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بعد رحيله عن ريال مدريد في الصيف الماضي.

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، وفقا لما نشره موقع ترانسفير ماركت أن قيمة رونالدو السوقية تراجعت بشكل كبير خلال الموسم الجاري بالرغم من تألقه مع يوفنتوس بـ100 مليون يورو فقط.

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واشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات أصبح اللاعب السادس عشر في قائمة الأكثر قيمة وفقاً لبيانات موقع Transfermarkt.

واضافت الصحيفة، أنه بالرغم من احتلاله المركز السادس عشر في قائمة الأعلي قيمة لكنه في المركز الرابع على مستوي لاعبي الجناح الإيسر، حيث يسقبه في الترتيب نيمار وعثمان ديمبلي وليروي ساني.

فيما جاء أعلي أربعة لاعبين من حيث القيمة السوقية على مستوي العالم ليونيل ميسي 160 مليون وهاري كين 150 مليون يورو ومحمد صلاح بنفس القيمة ورابعاً رحيم سترلينج 120 مليون يورو.