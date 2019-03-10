رياضة | تشكيلة أرسنال واليونايتد المتوقعة في قمة الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة أرسنال واليونايتد المتوقعة في قمة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الامارات.

نشرت صحيفة الجارديان تشكيلة أرسنال المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: لينو

خط الدفاع: كوتشيليني، موستافي، باباستاثوبولوس

خط الوسط: كولاسيناك، تشاكا، جندوزي، نيلس

خط الهجوم: رامزي، لاكازيتي، مختاريان

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فيما سيبدأ مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: يونج، ليندلوف، سمولينج، لوك شو

خط الوسط: هيريرا، بوجبا، مكتوميناي

خط الهجوم: لوكاكو، راشفورد، مارسيال