رياضة | قمة مثيرة بين أرسنال واليونايتد في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة مثيرة بين أرسنال واليونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الامارات.

يدخل مانشستر يونايتد بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة والتأهل لربع نهائي دوري الابطال.

فى المقابل يدخل ارسنال اللقاء أملا في تعويض خيبة الأمل بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف الخميس الماضى أمام رين الفرنسى بدور الـ16 من الدورى الأوروبى واقتراب الفريق من الخروج من البطولة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع فى الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، علما بأن مانشستر سيتى يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة.