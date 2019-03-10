اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم، الأحد، فريق ليفربول البريطاني، نظيره بيرنلي على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الأسبوع الـ30 بالبريميرليج.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويتطلع نجم المنتخب وليفربول محمد صلاح إلى الوصول للهدف الـ50 في الدوري الإنجليزي في ظهور الـ66 أمام بيرنلي في مسابقة الدوري.

وأهدر ليفربول 8 نقاط فى آخر ست مباريات بتعادله فى أربع منها، مما سمح لمانشستر يونايتد بانتزاع الصدارة منه بفارق نقطة واحدة.