اونلاين | كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يوتيوب Live | كورة لايف | الاسطورة

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كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يوتيوب Live | كورة لايف | الاسطورة

سييكون عشاق النجم المصري محمد صلاح على موعد مع مواجهة جديدة بالدوري الإنجليزي عندما يستقبل الريدز نظيره بيرنلي في ملعب أنفيلد اليوم الأحد 10 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر.

كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يوتيوب Live | كورة لايف | الاسطورة

فرط الريدز في الصدارة بتعادل سلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تراجع زملاء محمد صلاح إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 21 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يوتيوب Live | كورة لايف | الاسطورة

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يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كريستال بالاس وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست وخسر 15 مباراة.

كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يوتيوب Live | كورة لايف | الاسطورة

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الريدز روبيرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني، بينما سيدفع المدرب شون ديش بالحارس توم هيتون، وسيتواجد بن مي، تاركوفيسكي، لونج في مركز قلب الدفاع، وفي حالة عدم لحاق جودموندسون بالمباراة سيكون بديله هو روبي برادي بجانب الثلاثي ويستود، كورك، هندريك، أمام الهجوم فسيقوده الثنائي بارنس، كريس وود.